Жителя Бурятии погиб от рук мужчины, залезшего в квартиру через балкон

Убийца не смог простить, что возлюбленная не дождалась его из колонии



43-летнего жителя города Закаменск до смерти избил 34-летний ревнивый мужчина. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, подозреваемый отбывал наказание в исправительной колонии, а когда освободился, узнал, что его сожительница из Закаменска живёт с другим мужчиной.



Вечером 10 сентября бывший заключённый залез на балкон квартиры своей возлюбленной на втором этаже. После ворвался в жилище. Женщина и её новый сожитель лежали на диване и смотрели телевизор. Подозреваемый напал на них и стал избивать.



Своему сопернику он с силой нанёс множество ударов ногами по голове, после чего прогнал из квартиры. Раненый смог дойти до своей квартиры, где скончался от травм. Его тело спустя три дня обнаружили родственники.



Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.





