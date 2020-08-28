Бывший замминистра здравоохранения Бурятии пока в двухместной камере

Бурятский омбудсмен посетила Наталью Бухольцеву в ИВС
Бывший первый замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева, задержанная по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге, пока ещё находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Как сообщал «Байкал-Daily», накануне суд избрал Бухольцевой меру пресечения – заключение под стражу. В СИЗО её отправят в ближайшее время.
Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, которая в плановом порядке посетила ИВС Улан-Удэ и проверила условия содержания.
- Также посетила Бухольцеву Н.А, заведующую поликлиники №4. Жалоб от Натальи Андреевны не поступило, находится в двухместной камере с другой женщиной. В ближайшее время Бухольцева Н.А будет помещена в СИЗО №1, - поделилась Юлия Жамбалова в Facebook.
В отличие от Бухольцевой, другие подозреваемые и обвиняемые в ИВС озвучили ряд жалоб. Они касались питания, а также нехватки веников и тазов для уборки камер. «Пожилой гражданин с хроническим бронхитом вынужден находится в одной камере с курящими, хотя сам не курит... По всем обращениям проведем проверку», - сообщила Юлия Жамбалова.
Наталья Бухольцева подозревается по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничестве в особо крупном размере, совершённом с использованием должностного положения, а также служебном подлоге. Дело связано с периодом, когда Бухольцева занимала пост главного врача городской поликлиники №6. По версии следствия, Бухольцева и бизнесмен завысили цену контракта на аренду имущества поликлиники: настоящая цена была порядка 17 миллионов, в договоре значилось более 70 млн. В результате сговора был причинён ущерб на сумму более 47,5 млн рублей, считает следствие.
Поддержку ей высказали бывшие и нынешние бурятские политики. Они заявили несогласие с заключением Бухольцевой в СИЗО, считая, что домашнего ареста было бы достаточно. Экс-зампред правительства Бурятии Владимир Матханов заверил, что готов помочь с наймом адвоката.
Наталья Бухольцева покинула пост главврача поликлиники №6 в 2018 году, получив должность первого заместителя министра здравоохранения Бурятии. В минздраве проработала до мая 2020 года. Сейчас занимает пост главного врача поликлиники №4.
Бывший замминистра здравоохранения Бурятии пока в двухместной камере
Происшествия, Фото:
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