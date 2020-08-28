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Бывший член правительства Бурятии готов помочь Наталье Бухольцевой с адвокатом

Бывший член правительства Бурятии готов помочь Наталье Бухольцевой с адвокатом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Бывшие и нынешние политики считают арест экс-замминистра Натальи Бухольцевой излишне суровой мерой

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне 58-летняя бывший первый заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева была заключена под стражу. Она отправлена в СИЗО на два месяца.

Мера пресечения, выбранная судом, впечатлила жителей Бурятии. Журналист Евгения Балтатарова в своём Telegram-канале отмечает, что, похоже, это первый случай, когда в СИЗО отправили женщину-чиновника такого уровня.

Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов поделился в Facebook мнением, что эта слишком суровая мера пресечения.

«Ни в коем случае не хочу лезть в дела наших органов, но все-таки. Немолодая, всю жизнь работавшая в медицине человек может заслуживает снисхождения – подписки о невыезде, домашнем аресте. Неужели Наталья Андреевна так опасна для общества? Ошибки, проступки бывают у всех. Суд потом определит меру вины ее. Но есть дети, внуки, друзья, коллеги, да и просто - они женщины, мамы, может можно помягче бы как нибудь», - написал Гергенов (орфография сохранена – ред.)

Он добавил: «Я не представляю, как женщина в возрасте переживет СИЗО, особенно наше».

В комментариях его поддержали многие пользователи, в том числе бывший депутат, экс-председатель комитета Народного Хурала по госсустройству, а ныне председатель организации «Женщины Бурятии» Анна Скосырская.

- Меру пресечения необходимо заменить на более мягкую – домашний арест, до полного разбирательства. Даже убийц отпускают под подписку о невыезде, - отметила она.

Бывший зампред правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов поделился, что не верит в вину Натальи Бухольцевой. «Не верю во всю эту историю про Наталью Андреевну. Да еще и на 47 миллионов! Похоже на бюрократическую ошибку».

Матханов заверил, что если это нужно, он готов оказать помощь с наймом хорошего адвоката.

- Я не в Улан-Удэ, но готов поддержать работу адвоката, - поделился он.

Один из подписчиков Михаила Гергенова сообщил, что намерен писать в администрацию президента РФ по данному поводу.

Поддержку Наталье Бухольцевой выразили и другие пользователи. Они пишут: «Не верю, что Наталья Андреевна замешана в махинациях! Очень надеюсь, что следствие разберётся! А мера пресечения для человека, врача, отдавшего всю свою сознательную жизнь заботе о здоровье людей, слишком жестока!», «Не верю!! При наших законах, руководителю трудно не нарушить что-то, потому допускаю мелкие нарушения, но коррупция и махинация вряд ли», «Не верю. Знаю Наталью Андреевну как хорошего руководителя, доброго и порядочного человека!»

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что на следующей неделе посетит СИЗО. Она обещала обязательно встретиться с Натальей Бухольцевой.

Как сообщал «Байкал-Daily», Наталья Бухольцева подозревается по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничестве в особо крупном размере, совершённом с использованием должностного положения, а также служебном подлоге. Дело связано с периодом, когда Бухольцева занимала пост главного врача городской поликлиники №6. По версии следствия, Бухольцева и бизнесмен завысили цену контракта на аренду имущества поликлиники: настоящая цена была порядка 17 миллионов, в договоре значилось более 70 млн. В результате сговора был причинён ущерб на сумму более 47,5 млн рублей, считает следствие.

Наталья Бухольцева покинула пост главврача поликлиники №6 в 2018 году, получив должность первого заместителя министра здравоохранения Бурятии. В минздраве проработала до мая 2020 года. Сейчас занимает пост главного врача поликлиники №4.
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