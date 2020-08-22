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Шелеховчанка лишилась сбережений, отправив их в «секретные ячейки»

Шелеховчанка лишилась сбережений, отправив их в «секретные ячейки»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина доверчиво выполнила указания фальшивых работников банка

45-летняя жительница города Шелехов отдала мошенникам 60 тысяч рублей. При этом лжебанкиры использовали новую схему обмана: для сохранности средств предложили перевести их в специальные «секретные ячейки».

Поверив мошенникам, шелеховчанка выполнила требования собеседников, отправив деньги на указанные счета.

- В смс потерпевшей отправили даже не реквизиты счетов, а просто несколько телефонных номеров. Нужно прервать разговор с этими «сотрудниками банка» в самом начале, и звонить на горячую линию финансового учреждения, - предупреждает начальник отдела МВД России по Шелеховскому району подполковник полиции Евгений Арбатский.


По информации ГУ МВД по Иркутской области 
мошенничество
 
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