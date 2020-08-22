Шелеховчанка лишилась сбережений, отправив их в «секретные ячейки»

Женщина доверчиво выполнила указания фальшивых работников банка
45-летняя жительница города Шелехов отдала мошенникам 60 тысяч рублей. При этом лжебанкиры использовали новую схему обмана: для сохранности средств предложили перевести их в специальные «секретные ячейки».
Поверив мошенникам, шелеховчанка выполнила требования собеседников, отправив деньги на указанные счета.
- В смс потерпевшей отправили даже не реквизиты счетов, а просто несколько телефонных номеров. Нужно прервать разговор с этими «сотрудниками банка» в самом начале, и звонить на горячую линию финансового учреждения, - предупреждает начальник отдела МВД России по Шелеховскому району подполковник полиции Евгений Арбатский.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
Среди пострадавших 10-летний сын погибшего водителя
За сутки COVID-19 заболели сразу почти 60 человек
У умершей женщины, помимо коронавируса, были другие заболевания
Рабочие порвали кабель
Документы, которые также находились в сумке, вор выбросил
В том числе погибли семь детей
Убитую женщину никто не искал, но полицейские сами узнали о расправе
Суд не стал арестовывать бывшего сотрудника МВД, который обвиняется в громком убийстве девушек 18-летней давности
Команда ушла на самоизоляцию
Полиция обнаружила очаги дикорастущей конопли в Иволгинском районе
Скончался водитель фуры, перевозившей сухофрукты
69-летняя больная имела тяжёлые сопутствующие патологии
При задержании молодые люди оказали сопротивление полиции
Покупатель видел, что владелица телефона оставила его на кассе
Число тяжёлых больных увеличилось на одного человека