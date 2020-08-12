 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Августа

11 Августа

Популярное

В Забайкалье тело пропавшего мальчика нашли в озере

В Забайкалье тело пропавшего мальчика нашли в озере
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На помощь местным следователям прибыли специалисты из Москвы

Сегодня, 12 августа, около 10.30 часов в Ононском районе Забайкальского края в озере недалеко от села Новая Заря обнаружили тело пропавшего восьмилетнего ребёнка. Мальчик ушёл из дома в селе Новая Заря 8 августа, пропал и был объявлен в розыск.

- На место обнаружения тела выехала следственно-оперативная группа. Следователи тщательно осмотрят тело, допросят очевидцев, после чего направят его для производства судебной медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Для помощи в расследовании уголовного дела в Читы прибыли сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета России. Они уже направляются в Ононский район.

На месте сотрудники Центрального аппарата СК России будут принимать участие в проведении следственных действий. Они окажут помощь при назначении необходимых судебных экспертиз и проведении других следственных действий.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
смерть пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и сбежал
В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и сбежал
Происшествия, 12.08.2020
После ДТП он скрылся, но позже сдался полиции
Читинец украл у отца больше 100 тыс рублей из мести
Читинец украл у отца больше 100 тыс рублей из мести
Происшествия, 12.08.2020
После кражи он купил себе автомобиль
В Бурятии следователи оценят действия родителей двух погибших детей
В Бурятии следователи оценят действия родителей двух погибших детей
Происшествия, 12.08.2020
Дети погибли из-за того, что взрослые самовольно подключились к электросетям
В Забайкалье тело пропавшего мальчика нашли в озере
В Забайкалье тело пропавшего мальчика нашли в озере
Происшествия, 12.08.2020
На помощь местным следователям прибыли специалисты из Москвы
В Улан-Удэ на набережной раздевается извращенец
В Улан-Удэ на набережной раздевается извращенец
Происшествия, 12.08.2020
Эксгибиционист обнажается в том числе перед обедающими на террасе кафе  
В Бурятии сбивший трёх пешеходов водитель сдался полиции, но не сразу
В Бурятии сбивший трёх пешеходов водитель сдался полиции, но не сразу
Происшествия, 12.08.2020
Стали известны подробности аварии с тремя сбитыми пешеходами
Житель Бурятии убежал из магазина с понравившимся костюмом
Житель Бурятии убежал из магазина с понравившимся костюмом
Происшествия, 12.08.2020
Денег на покупку одежды не было, и мужчина решился на преступление
Бурятский кинодеятель устроил охоту на «чёрных» лесорубов
Бурятский кинодеятель устроил охоту на «чёрных» лесорубов
Происшествия, 12.08.2020
Артём Бурлов приехал в лес за грибами, но наткнулся на пеньки
Муж не смог сам найти пропавшую в Бурятии грибницу
Муж не смог сам найти пропавшую в Бурятии грибницу
Происшествия, 12.08.2020
Супруг сообщил спасателям о пропаже жены через три часа
В Иркутской области за сутки выявили 115 больных COVID-19
В Иркутской области за сутки выявили 115 больных COVID-19
Происшествия, 12.08.2020
В регионе уже более 15 тысяч случаев коронавируса
В Иркутске осудили бывшего ревизора-инструктору по контролю поездов
В Иркутске осудили бывшего ревизора-инструктору по контролю поездов
Происшествия, 12.08.2020
Мужчину признали виновным сразу в нескольких преступлениях
В Бурятии ликвидировали единственный лесной пожар
В Бурятии ликвидировали единственный лесной пожар
Происшествия, 12.08.2020
Пожар возник в Северо-Байкальском районе

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^