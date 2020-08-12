В Забайкалье тело пропавшего мальчика нашли в озере

На помощь местным следователям прибыли специалисты из Москвы



Сегодня, 12 августа, около 10.30 часов в Ононском районе Забайкальского края в озере недалеко от села Новая Заря обнаружили тело пропавшего восьмилетнего ребёнка. Мальчик ушёл из дома в селе Новая Заря 8 августа, пропал и был объявлен в розыск.



- На место обнаружения тела выехала следственно-оперативная группа. Следователи тщательно осмотрят тело, допросят очевидцев, после чего направят его для производства судебной медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Для помощи в расследовании уголовного дела в Читы прибыли сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета России. Они уже направляются в Ононский район.



На месте сотрудники Центрального аппарата СК России будут принимать участие в проведении следственных действий. Они окажут помощь при назначении необходимых судебных экспертиз и проведении других следственных действий.



Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

