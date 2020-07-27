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Задержан подозреваемый, надругавшийся над маленькой девочкой в Братске

Задержан подозреваемый, надругавшийся над маленькой девочкой в Братске
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемого поймали в Красноярске

Следователи установили личность подозреваемого в нападении на девятилетнюю девочку, которое было совершено в конце августа 2019 года в Братске.

Следователи изучили записи камер наружного наблюдения, где был запечатлён подозреваемый. Специалисты из центрального аппарата Следственного комитета России по видео восстановили облик мужчины, составили более точный фоторобот и приметы нападавшего.

Спустя 10 месяцев после преступления личность мужчины была установлена. Его узнала жительница города, которая сообщила в полицию. 27-летний подозреваемый был задержан в Красноярске, куда уехал на постоянное место жительства.

- Его причастность была объективно подтверждена результатами генетической экспертизы, а также проведёнными следственными действиями. Девочка в ходе опознания узнала мужчину, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Подозреваемому предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». На допросах следователям СКР мужчина дал признательные показания, подробно рассказав о преступлении. Обвиняемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.
сексуальное насилие
 
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