В Бурятии не обнаружили новых лесных пожаров





Грозовой пожар в Усть-Баргузинском лесничестве на площади 20 га ликвидирован. Продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Забайкальском нацпарке на площади 2320 га, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

В Бурятии за прошедшие сутки новых очагов возгорания в лесах не обнаружено.Проводились работы по дотушиванию локализованных очагов в Забайкальском нацпарке и Усть-баргузинском лесничестве. На тушении работало 163 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников, задействовано семь единиц лесопожарной техники.