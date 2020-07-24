В Бурятии не обнаружили новых лесных пожаров

В Забайкальском нацпарке дотушивают очаг
В Бурятии за прошедшие сутки новых очагов возгорания в лесах не обнаружено.
Проводились работы по дотушиванию локализованных очагов в Забайкальском нацпарке и Усть-баргузинском лесничестве. На тушении работало 163 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников, задействовано семь единиц лесопожарной техники.
Грозовой пожар в Усть-Баргузинском лесничестве на площади 20 га ликвидирован. Продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Забайкальском нацпарке на площади 2320 га, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
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