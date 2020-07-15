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Забайкальца осудили за контрабанду шести слитков золота

Забайкальца осудили за контрабанду шести слитков золота
Происшествия,  Фото:Пограничное управление ФСБ по Забайкальскому краю
Изъятое золото оценили более чем в два миллиона

35-летний житель забайкальского города Краснокаменск осуждён за контрабанду свыше килограмма золота.

С 2017 по 2019 ранее несудимый мужчина незаконно добывал золото в Калганском районе Забайкальского края. В ноябре 2019-го он решился на продажу золота в Китае. Контрабандист золото в шесть слитков, упаковал их в полимерный пакет и спрятал в рундуке для домкрата своего легкового автомобиля.

24 ноября 2019 года мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления в пункте пропуска Забайкальск. Шесть слитков золота, общей массой 1147 граммов, у него обнаружили и изъяли. Оценочная стоимость контрабандного груза составила более 2,2 миллионов ррублей.

В ходе судебного разбирательства вина гражданина полностью доказана. Приговором Забайкальского районного суда ему назначено 3 года 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.


По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю
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