Забайкальца осудили за контрабанду шести слитков золота









По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю

35-летний житель забайкальского города Краснокаменск осуждён за контрабанду свыше килограмма золота.С 2017 по 2019 ранее несудимый мужчина незаконно добывал золото в Калганском районе Забайкальского края. В ноябре 2019-го он решился на продажу золота в Китае. Контрабандист золото в шесть слитков, упаковал их в полимерный пакет и спрятал в рундуке для домкрата своего легкового автомобиля.24 ноября 2019 года мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления в пункте пропуска Забайкальск. Шесть слитков золота, общей массой 1147 граммов, у него обнаружили и изъяли. Оценочная стоимость контрабандного груза составила более 2,2 миллионов ррублей.В ходе судебного разбирательства вина гражданина полностью доказана. Приговором Забайкальского районного суда ему назначено 3 года 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.