Путин посмертно наградил погибшего школьника из Бурятии

29 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в Бурятии 15-летнего Аюра, учившегося в Иволгинской средней школе. Документ опубликован на сайте Кремля. Аюру посмертно присуждена медаль «За спасение погибавших».
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в августе 2018 года. Школьники из Иволгинска приехали в село Оронгой для участия в сельских играх по волейболу. Перед соревнованиями, чтобы скоротать время, подростки пошли купаться на реку Оронгойку. Друзья не знали, что река в этом месте глубокая, до четырёх местами, а местами есть водовороты.
Один из парней начал тонуть. Двое друзей, в том числе Аюр, кинулись ему на помощь. Спрыгнул в воду шедший по мосту местный житель, их сверстник. Общими усилиями тонувшего парни спасли. Но Аюр попал в водоворот. Он хорошо плавал, но быстро потерял силы и ушёл под воду.
На странице погибшего парня в соцсети остались его фотографии, в том числе с девушкой.
1 сентября 2018 года, когда одноклассники Аюра вновь пошли в школу, на его странице появилось обращение от родственницы:
«Жизнь продолжается, но не забывайте в рутине будней об Аюрке. Навещайте хотя бы изредка его родителей, брата, сестренку. Они будут рады вам. Поступки ваши пусть будут достойными! Пусть свеча жизни Аюрчика погасла не зря! Ставьте перед собой цели и добивайтесь их, как это делал наш Аюр! Теперь он ангел-хранитель вашего класса, поэтому прежде чем совершить что-то, подумайте одобрил бы такой поступок ваш друг. Слушайтесь старших, не расстраивайте взрослых - слезы мамы дорогого стоят. Хочется верить, что Аюр не зря подарил вам самый ценный подарок - жизнь! Будьте достойны этого подарка и не посрамите свое и его имя».
Сохранилось и фото листа, на котором Аюр записал планы на год. К сожалению, воплотить все из них он не успел.