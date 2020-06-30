Леса в Бурятии подожгли грозы и упавшее дерево

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Накануне леса горели на площади 263 га



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 20 лесных пожаров в Бичурском, Заиграевском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на общей площади 263 га.



Лесной пожар в Прибайкальском районе возник из-за повреждений линий электропередач деревом. Причиной остальных возгораний стали сухие грозы.



16 лесных пожаров в Бичурском, Заиграевском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах ликвидированы. С огнём боролись 429 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 80 единиц лесопожарной техники.



На утро 30 июня продолжается тушение лесного пожара в Баргузинском заповеднике на площади 117 га, на тушении задействовано 52 человека из числа пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов и сотрудников особой охраняемой природной территории. Также продолжается дотушивание 3 локализованных очагов в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах.



- Кроме того, на территории Баунтовского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся две термоточки. Термоточки находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.







