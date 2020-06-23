В Бурятии число случаев коронавируса приблизилось к 2700

Один ребёнок, больной COVID-19, попал в реанимацию
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 23 июня зарегистрировано 2682 случая заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1473.
За сутки выявили ещё 48 новых больных. Темпы заражения не снижаются, примерно по столько же заражённых выявляли и в последние дни.
Из 48 новых случаев COVID-19:
Один человек – прибывший из другого региона,
11 человек – работники посёлка Ирокинда,
Пять человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ,
Один человек был обследован в рамках мониторинга за внебольничными пневмониями,
остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1316 человек, все лабораторно обследованы.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1799 человек, в том числе накануне выздоровели сразу 85 пациентов. Входят в статистику 18 летальных исходов.
В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 529 больных, из них 37 детей. Состояние одного ребёнка оценивается как тяжёлое, он переведён в отделение реанимации.
На амбулаторном лечении находится ещё 336 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В отделении реанимации инфекционной больницы лежат шесть тяжёлых пациентов с COVID-19, в том числе ребёнок, на ИВЛ никого нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации ещё четыре тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – двое из них. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится пять человек, на ИВЛ пациентов нет.
Ка сообщал «Байкал-Daily», накануне главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям с просьбой «не расслабляться» и не забывать про ношение масок и перчаток, а также про гигиену рук.
Парад Победы, который состоится завтра на площади Советов, пройдёт при участии ограниченного количества зрителей.
На днях возле самой большой буддийской ступы России «Джарун Хашор», которая находится в Кижингинском районе Бурятии, прошёл большой молебен. В этом году ламы просили о помощи в борьбе с коронавирусом на всей планете.
В Бурятии число случаев коронавируса приблизилось к 2700
Происшествия, Фото:
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