Зрителей на парад Победы в Улан-Удэ не пустят

Вечером, в 22:00, на острове Комсомольский военные устроят салют (0+).

Всего будет задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники. Помимо этого, по главной площади республиканской столицы пройдут бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».