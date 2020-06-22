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Зрителей на парад Победы в Улан-Удэ не пустят

Зрителей на парад Победы в Улан-Удэ не пустят
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Хоть день парада Победы объявлен выходным, само зрелище пройдёт при ограниченном числе зрителей

Парад Победы (0+) пройдёт в Улан-Удэ в среду, 24 июня, в 10 часов. Сегодня в пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что шествие будет проходить при ограниченном количестве зрителей.

На парад приглашены только члены общественной организации ветеранов войн и военных конфликтов «Боевого братства» (с ограничением по возрасту), а также люди, противостоявшие коронавирусу: медработники, сотрудники санитарно-эпидемиологиеской службы и волонтёры.

Для обычных зрителей, а также для ветеранов Великой Отечественной войны организуют прямые трансляции.

Все участники парада заранее будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции.

«Байкал-Daily» ранее представлял фоторепортажи с репетиций парада Победы. В нём примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих. Впервые к военному параду будет привлечена авиация, в частности, высокоманевренные истребители Су-30.

Также впервые в составе механизированной колонны на площади Советов пройдут бронеавтомобили «Тигр» и легендарный танк Т-34, восстановленный специалистами ремонтно-восстановительного батальона.

Всего будет задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники. Помимо этого, по главной площади республиканской столицы пройдут бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».

Вечером, в 22:00, на острове Комсомольский военные устроят салют (0+).

24 июня объявлено выходным днём.
парад День Победы
 
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