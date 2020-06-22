В Бурятии прошёл молебен от коронавируса

- В 30-е лунные сутки священного месяца Сака Дава в Кижингинском районе возле самой большой в России ступы Джарун Хашор прошёл молебен, посвящённый Таре Понсель Долма. Это одна из 21-го видов Тар, именно Понсель Долма устраняет духовную и материальную бедность. Молебен, который проводили ламы Кижингинского дацана во главе с Дид Хамбо Ламой Дагбой Очировым, повторялся в течение дня четыре раза и транслировался онлайн - ламы читали Восхваление 21-й Тары с рассвета с небольшими перерывами. Последний раз они прочитают хурал на закате, - поделилась она.







В течение всего месяца буддисты ставят перед собой задачу почтить жизнь Будды в особом порядке: активно проделывая различные практики и ритуалы, участвуя в медитационных ретритах, совершая паломничество в священные буддийские места (однако в этом году нужно воздержаться от паломничества из-за коровируса), организуя учения лам, молитвенные собрания, делая ритуальные круги Гороо, подношения, раздачу милостыни и пищи нуждающимся и многое другое.





