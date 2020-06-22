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В Бурятии прошёл молебен от коронавируса

В Бурятии прошёл молебен от коронавируса
Общество,  Фото:страница Аллы Намсараевой
Молебен состоялся возле самой большой буддийской ступы в стране

Возле самой большой буддийской ступы России «Джарун Хашор», которая находится в Кижингинском районе Бурятии, накануне прошёл молебен. В этом году ламы просили «помочь всем живым существам земли побороть коронавирусную инфекцию», сообщила руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.

- В 30-е лунные сутки священного месяца Сака Дава в Кижингинском районе возле самой большой в России ступы Джарун Хашор прошёл молебен, посвящённый Таре Понсель Долма. Это одна из 21-го видов Тар, именно Понсель Долма устраняет духовную и материальную бедность. Молебен, который проводили ламы Кижингинского дацана во главе с Дид Хамбо Ламой Дагбой Очировым, повторялся в течение дня четыре раза и транслировался онлайн - ламы читали Восхваление 21-й Тары с рассвета с небольшими перерывами. Последний раз они прочитают хурал на закате, - поделилась она.


Как сообщал «Байкал-Daily», самый священный месяц, согласно лунному буддийскому календарю – это четвёртый месяц в году, называемый «Буянта сара». В этом году его начало приходилось на 23 мая (первый лунный день), а конец на 21 июня (тридцатый лунный день).

Пятнадцатый лунный день - в этом году 5 июня. Буддисты верят, что в этот день Будда Шакъямуни в разное время был выбран для рождения, просветления и ухода в Паринирвану. Для буддистов это тройной, самый большой праздник в году и самый святой день.

В течение всего месяца буддисты ставят перед собой задачу почтить жизнь Будды в особом порядке: активно проделывая различные практики и ритуалы, участвуя в медитационных ретритах, совершая паломничество в священные буддийские места (однако в этом году нужно воздержаться от паломничества из-за коровируса), организуя учения лам, молитвенные собрания, делая ритуальные круги Гороо, подношения, раздачу милостыни и пищи нуждающимся и многое другое.

На утро 22 июня в Бурятии уже 2634 случая заражения COVID-19 (+43 за сутки).
коронавирус буддизм
 
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