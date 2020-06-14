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На севере Бурятии вахтовики заболели коронавирусом

На севере Бурятии вахтовики заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В посёлке Ирокинда введён карантин

В вахтовом посёлке Ирокинда в Муйском районе Бурятии зарегистрированы случаи заболевания нового коронавирусной инфекции среди работников, на 14 июня выявлено 38 заболевших.

- По данному факту проводится эпидемиологическое расследование, ёпроводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе установление круга контактных лиц, их лабораторное обследования, а также изоляция. В настоящее время заболевшие все изолированы, получают соответствующее лечение, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Перед началом работы все прибывающие на вахту проходят изоляцию в течение 14 дней, лабораторное обследование и только после получения отрицательных результатов допускаются к работе.

- Решением оперативного штаба по коронавирусной инфекции Муйского района в посёлке Ирокинда введён карантин для организации и оперативного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, - уточнили в управлении.

Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация на контроле.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в республике 2252 случая заражения COVID-19.



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