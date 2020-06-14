На севере Бурятии вахтовики заболели коронавирусом

Мужчина пояснил, что знакомая не вернула ему деньги, и «он хотел повлиять на неё», направляя такие сообщения

О том, как повлияла ситуация с коронавирусом на простых прихожан и на церковь в целом, готово ли общество к вызовам времени и правда ли, что Бурятскую митрополию ожидает смена руководителя, в интервью «Байкал-Daily» рассказал митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий (Антонов)