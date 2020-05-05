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Названа причина роста заражений коронавирусом в Бурятии

Названа причина роста заражений коронавирусом в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев специально обратился к жителям

Рост числа случаев заражения коронавирусом в Бурятии связан с нарушением самими жителями правил и рекомендаций. К такому мнению пришли специалисты, проанализировав очаги заболеваний, источники заражений и пути дальнейшего распространения коронавируса. К жителям республики обратился главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

- В большинстве случаев мы фиксируем нарушение режимов изоляции, а в последние время инфицирование происходит по причине нарушения гражданами самоизоляции, - заявил он.

Главный санитарный врач «настоятельно просит» всех жителей максимально ограничить свой круг общения, не навещать родственников, друзей и близких. Особенно актуально это как раз в период майских праздников.

- Кроме того, участились заносы в учреждения и организации. Мы просим всех работодателей независимо от форм собственности обратить особое внимание на утренний фильтр и термометрию сотрудников в начале рабочего дня. Необходимо обеспечить возможность соблюдения правил гигиены персоналом на рабочих местах – это размещение при входе и в задниях антисептиков для обработки рук, регулярная обработка помещений дез. средствами, регулярное проветривание помещений, ношение масок, - призвал Сергей Ханхареев.

Самим сотрудникам необходимо придерживаться режима дом-работа, никаких выездов за пределы своего населённого пункта. В случае вынужденной поездки – обязательно информировать работодателя.

- Уважаемые земляки! Если у вас появились симптомы респираторного заболевания, немедленно обращайтесь за медицинской помощью! Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, - обратился Сергей Ханхареев.

На 4 мая в Бурятии было зарегистрировано 407 случаев новой коронавирусной инфекции, 34 новых случая за сутки. На утро сегодняшнего дня вновь резкий рост – уже 450 случаев заражения и 43 новых больных.

коронавирус Роспотребнадзор
 
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