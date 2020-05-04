В Бурятии 407 случаев заражения коронавирусом

За сутки выявили 34 новых больных COVID-19
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8.00 часов 4 мая зарегистрировано 407 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Вчера было 373 случая, за сутки выявили ещё 34 новых больных.
Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 105 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 3 человека с COVID-19. Умерло 4 человека (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020). Проходит лечение в стационарах 221 человек. На амбулаторном лечении и в пансионате 77 человек.
- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1451 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 349 915 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле, - сообщили в республиканском оперативном штабе.
Из 34 новых случаев коронавируса: 3 человека прибыли из других регионов, 18 человек – из числа контактных в Кижингинском районе, 13 человек – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.
На 8:00 4 мая в инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 221 больной, из них 19 детей (3 ребёнка с пневмонией). На амбулаторном лечении на 8.00 4 мая находятся 77 человек, из них в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с лёгким течением заболевания находятся 63 больных COVID-19.
В отделении реанимации Республиканской инфекционной больницы находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ больных нет.
В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, из них 1 больной COVID-19 в возрасте 89 лет - на ИВЛ.
В Бурятии 407 случаев заражения коронавирусом
Общество, Фото:
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