У 2 работников психоневрологического центра Бурятии выявлен коронавирус





В воскресенье, 3 мая, диагноз COVID-19 подтверждён у двух работников Баянгольского психоневрологического центра – медицинской сестры и технического работника.



В ходе эпидемиологического расследования установлено, что оба сотрудника заступили на смену 1 мая, вместе с остальными 32 работниками после окончания карантина, но без результатов теста на коронавирус, по решению директора учреждения. Предварительно данная группа работников была обследована, и 3 мая были получены результаты анализов на коронавирусную инфекцию. Не получив результаты лабораторных исследований, персонал был допущен к работе 1 мая решением директора учреждения без согласования с министерством.



- Вместе с тем, согласно протоколу заседания оперативного штаба министерства социальной защиты населения Бурятии, который состоялся 29 апреля, учреждения должны были следовать следующему алгоритму действий - «заступающую очередную смену подведомственных учреждений допускать только после сдачи тест-анализов на коронавирусную инфекцию и при наличии отрицательных показаний». В Баянгольском психоневрологическом центре сотрудники заступили во вторую смену, не дождавшись результатов тест-анализов, и приступили к работе, - сообщили в республиканском оперштабе.



На совещании штаба минсоцзащиты республики поручено провести проверку по инциденту.



- В настоящий момент продолжаются противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, дезинфекция помещений. Круг контактных лиц по данному очагу составляет 239 человек, из которых 32 сотрудника центра, - отметили в оперштабе.



В адрес главы Закаменского района управлением Роспотребнадзора по Бурятии выдано предписание о вводе режима ограничительных мероприятий на территориях сельских поселений «Баянгольское» и «Мылинское» с 3 мая.



В Бурятии в отношении руководства комплексного центра социального обслуживания населения «Баянгол» Закаменского района будет проведена проверка по случаю заноса коронавирусной инфекции.