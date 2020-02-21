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В Иркутской области мужчина и подростки обокрали РЖД

В Иркутской области мужчина и подростки обокрали РЖД
Происшествия, 
Они совершили кражу на 140 тысяч

В Тайшете осудили неоднократно судимых за преступления имущественного характера трёх местных жителей, двое из которых несовершеннолетние.

Они незаконно проникли на территорию базы распределения материалов верхнего строения пути Тайшетской дистанции пути. Оттуда они украли товарно-материальные ценности ОАО «РЖД» на общую сумму свыше 140 тысяч рублей.

Подсудимые признали свою вину, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления. Суд, с учётом фактически не отбытого наказания по предыдущим приговорам суда, признал их виновными в краже.

Взрослому участнику группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Один из подростков отправится на 4 года 6 месяцев в воспитательную колонию. Второй получил 60 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
кража
 
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