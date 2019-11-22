Останки мужчины убийцы вывезли в поле и выбросили
В Забайкалье 19 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о 35-летнем мужчине, пропавшем без вести в Нерчинске в начале ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства.
Установлено, что пропавший мужчина был убит двумя своими знакомыми в ходе совместного распития спиртного. Потерпевший гостил у своего 40-летнего приятеля в одном из частных домов Нерчинска. Здесь же находился 25-летний мужчина.
В ходе застолья между мужчинами произошла ссора. Хозяин дома и его 25-летний знакомый избили 35-летнего мужчину, а затем нанесли ему множество ударов ножом и металлической битой, отчего мужчина скончался на месте. После они решили избавиться от тела убитого ими мужчины. Они завернули его в ковёр и подожгли. Затем останки вывезли в поле, где бросили.
- Убийцы были задержаны следователями, им предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Двое забайкальцев зарезали приятеля, завернули в ковёр и подожгли
Происшествия, Фото:
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