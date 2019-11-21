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Напал из кустов и возле оврага: В Улан-Удэ осудили уличного насильника

Напал из кустов и возле оврага: В Улан-Удэ осудили уличного насильника
Происшествия, 
Насильник напал на женщину и на 16-летнюю девушку в безлюдных местах

В Бурятии вынесен приговор 40-летнему мужчине, которые напал на 16-летнюю девушку и на женщину. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера, соединённых с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ) и покушении на изнасилование, соединённом с угрозой убийством (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Вечером 1 октября 2018 года мужчина совершил нападение в промзоне на территории микрорайона Полигон Улан-Удэ. В безлюдном месте он увидел возвращавшуюся домой 16-летнюю студентку. Он выскочил к ней из кустов и схватил за одежду. Удерживая девушку, преступник начал совершать действия сексуального характера.

Девушка вырвалась, расстегнув куртку, и смогла убежать. Затем вместе с прохожим она вернулась на место, где нашла свою куртку и сумку. Нападавший к этому времени скрылся.

Как сообщал «Байкал-Daily», второе нападение произошло 7 января 2019 года. В течение дня мужчина распивал спиртные напитки. Вечером, чтобы погреться, он зашёл в тамбур магазина рядом с остановкой в микрорайоне Южный. Через несколько минут он увидел женщину, которая выходила из торгового зала и пошёл следом.

Выбрав удобный момент, мужчина подбежал к жертве, столкнул в овраг и, угрожая убийством, потребовал снять одежду. После совершил насильственные действия сексуального характера. Затем пытался изнасиловать, но не смог и скрылся с места происшествия.

- После преступления из магазина, откуда вышла женщина, были изъяты видеозаписи. При их просмотре установлен фрагмент, на котором видно, как один из находившихся в тамбуре мужчин долго наблюдал за потерпевшей, а затем вышел из магазина вслед за ней. Личность мужчины была установлена. Им оказался ранее судимый за убийство и недавно освободившийся из мест лишения свободы житель соседнего микрорайона. Злоумышленник был задержан. Потерпевшая женщина опознала его, - сообщили в Следственном управлении.

Затем были получены доказательства о его причастности к нападению на студентку. Последняя также опознала его.

Приговором суда жителю Бурятии назначено наказание в виде 12,6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.
суд сексуальное насилие
 
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