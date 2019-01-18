В Улан-Удэ на Рождество насильник надругался над женщиной

Бывший зэк преследовал свою жертву с магазина и столкнул в овраг



В Октябрьском районе Улан-Удэ задержали мужчину, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении местной жительницы.



8 января в полицию обратилась 39-летняя жительница микрорайона «Южный». Она заявила, что накануне вечером неизвестный мужчина, угрожая убийством, в безлюдном месте на территории СНТ «Строитель» совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством».



Женщина рассказала следователю, что злоумышленник преследовал её от магазина, в котором она сделала покупки, после чего пошла домой. В торговой точке имеются камеры видеонаблюдения. Видеозаписи были изъяты.



При их просмотре установлен фрагмент, на котором видно, как один из находившихся в тамбуре мужчин долго наблюдал за потерпевшей, а затем вышел из магазина вслед за ней. Личность мужчины была установлена. Им оказался ранее судимый за убийство и недавно освободившийся из мест лишения свободы 39-летний житель соседнего микрорайона. Подозреваемый был задержан.



- Потерпевшая опознала его и в ходе очной ставки подтвердила свои показания об обстоятельствах совершенного на неё нападения. На основании доказательств, которые собраны в ходе первоначальных следственных действий, задержанному мужчине уже предъявлено обвинение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, 7 января в течение дня обвиняемый распивал спиртные напитки. Вечером он зашёл в тамбур магазина, чтобы погреться. Через несколько минут он увидел женщину, которая выходила из торгового зала. Обвиняемый проследил за ней взглядом, а затем выбежал следом и начал преследовать, чтобы напасть. Когда женщина подходила к мосту через ручей на территории СНТ «Строитель», злоумышленник подбежал к ней, столкнул в овраг к руслу ручья и, угрожая убийством, потребовал снять одежду, после чего совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся с места происшествия.



Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Проверяется причастность мужчины к другим схожим нераскрытым преступления против половой свободы и неприкосновенности, совершённых на территории республики. Обвиняемый заключён под стражу.

