Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Января

17 Января

Популярное

В Улан-Удэ на Рождество насильник надругался над женщиной

В Улан-Удэ на Рождество насильник надругался над женщиной
Происшествия, 
Бывший зэк преследовал свою жертву с магазина и столкнул в овраг

В Октябрьском районе Улан-Удэ задержали мужчину, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении местной жительницы.

8 января в полицию обратилась 39-летняя жительница микрорайона «Южный». Она заявила, что накануне вечером неизвестный мужчина, угрожая убийством, в безлюдном месте на территории СНТ «Строитель» совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством».

Женщина рассказала следователю, что злоумышленник преследовал её от магазина, в котором она сделала покупки, после чего пошла домой. В торговой точке имеются камеры видеонаблюдения. Видеозаписи были изъяты.

При их просмотре установлен фрагмент, на котором видно, как один из находившихся в тамбуре мужчин долго наблюдал за потерпевшей, а затем вышел из магазина вслед за ней. Личность мужчины была установлена. Им оказался ранее судимый за убийство и недавно освободившийся из мест лишения свободы 39-летний житель соседнего микрорайона. Подозреваемый был задержан.

- Потерпевшая опознала его и в ходе очной ставки подтвердила свои показания об обстоятельствах совершенного на неё нападения. На основании доказательств, которые собраны в ходе первоначальных следственных действий, задержанному мужчине уже предъявлено обвинение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, 7 января в течение дня обвиняемый распивал спиртные напитки. Вечером он зашёл в тамбур магазина, чтобы погреться. Через несколько минут он увидел женщину, которая выходила из торгового зала. Обвиняемый проследил за ней взглядом, а затем выбежал следом и начал преследовать, чтобы напасть. Когда женщина подходила к мосту через ручей на территории СНТ «Строитель», злоумышленник подбежал к ней, столкнул в овраг к руслу ручья и, угрожая убийством, потребовал снять одежду, после чего совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся с места происшествия.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Проверяется причастность мужчины к другим схожим нераскрытым преступления против половой свободы и неприкосновенности, совершённых на территории республики. Обвиняемый заключён под стражу. 
сексуальное насилие уголовное дело насильник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
Происшествия, 18.01.2019
Судьба экипажей устанавливается, сообщили в силовых структурах региона
В Улан-Удэ на Рождество насильник надругался над женщиной
В Улан-Удэ на Рождество насильник надругался над женщиной
Происшествия, 18.01.2019
Бывший зэк преследовал свою жертву с магазина и столкнул в овраг
В Бурятии произошёл пожар в кафе
В Бурятии произошёл пожар в кафе
Происшествия, 18.01.2019
Всего за сутки в республике произошло 6 пожаров
В Улан-Удэ «Ниссан» врезался в «Дайхатсу»
В Улан-Удэ «Ниссан» врезался в «Дайхатсу»
Происшествия, 18.01.2019
Авария произошла в микрорайоне Загорск
Ограбившему микрозайм братчанину дали почти 3 года колонии
Ограбившему микрозайм братчанину дали почти 3 года колонии
Происшествия, 18.01.2019
Злоумышленник дважды нападал на микрокредитные организации
Улан-удэнец украл в маршрутке 5,5 тысяч
Улан-удэнец украл в маршрутке 5,5 тысяч
Происшествия, 18.01.2019
Злоумышленник вытащил деньги у сидевшей рядом женщины
Забайкальцы украли 120 метров ограждения на трассе
Забайкальцы украли 120 метров ограждения на трассе
Происшествия, 18.01.2019
Их поймали при попытке сбыта украденного
В Улан-Удэ фура с отказавшими тормозами врезалась в такси и автобус
В Улан-Удэ фура с отказавшими тормозами врезалась в такси и автобус
Происшествия, 18.01.2019
Грузовик на полной скорости врезался в автомобили на Селенгинском мосту. ФОТО
В Бурятии водитель насмерть сбил лося и скрылся
В Бурятии водитель насмерть сбил лося и скрылся
Происшествия, 18.01.2019
Животное обнаружили на федеральной трассе местные жители
В Чите поймали убийцу с кровью на одежде
В Чите поймали убийцу с кровью на одежде
Происшествия, 18.01.2019
Он помещён в изолятор временного содержания

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^