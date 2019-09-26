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В Бурятии «Аллион» врезался в стоящую на трассе «Короллу»

В Бурятии «Аллион» врезался в стоящую на трассе «Короллу»
Происшествия, 
Пострадала женщина-пассажирка

Ночью в Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло ДТП.

35-летняя водитель «Тойоты Алион», следуя в направлении Иркутска, в районе станции Переемная совершила наезд на стоящую «Тойоту Королла» под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 36-летняя женщина – пассажир «Тойоты Алион». Она с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», тройное ДТП с пострадавшими накануне вечером произошло в Улан-Удэ.
ДТП
 
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