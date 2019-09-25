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В Улан-Удэ произошло крупное ДТП с пострадавшими

В Улан-Удэ произошло крупное ДТП с пострадавшими
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одного из участников ДТП откачивала реанимация

В среду вечером, 25 сентября, в Зверосовхозе в Улан-Удэ произошло тройное ДТП с пострадавшими. 




По информации «Байкал-Daily», в девятом часу вечера водитель «Тойота Соарер» двигался на большой скорости, когда ехавший впереди «Субару Форестер» вдруг резко притормозил. Водитель «Тойоты» начал уходить от удара, но всё же задел «Субару».

От удара «Форестер» откинуло на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Рено Логан». В «Рено» ехали, по предварительным данным, муж и жена.

В результате столкновения «Логан» буквально выбросило в кювет, автомобиль супругов перевернулся. 

По словам очевидцев, пострадали все участники ДТП, кроме водителя «Субару Форестер». На место быстро приехала машина реанимации «скорой помощи». Одного из пострадавших медик откачивал прямо на земле.



По последним данным, все выжили. Информация уточняется. 


ДТП
 
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