Смерть могла наступить от переохлаждения или сердечной недостаточности
12 июля в горах Слюдянского района Иркутской области нашли тело пропавшего туриста. На теле нет видимых признаков насильственной смерти.
Смерть мужчины могла наступить в результате переохлаждения либо от сердечной недостаточности. Более точная причина будет установлена после проведения гистологического исследования.
5 сентября 58-летний турист ушел в район пика Черского и не вернулся. Мужчина должен был за день пройти до южного подножия горы, где находится высокогорное озеро Сердце. Поэтому одет турист был легко, имел при себе минимальный запас продуктов и воды.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», на поиски мужчины были направлены шесть спасателей МЧС России и сотрудники полиции. 7 сентября в район поиска дополнительно были направлены сотрудники пожарно-спасательной части, оперативная группа МВД и волонтёры – всего в поисково-спасательных работах были задействованы 24 человека. 9 сентября в помощь наземным группировкам был направлен вертолёт Ми-8 МЧС.
На Хамар-Дабане нашли тело пропавшего туриста
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