В центре Улан-Удэ женщина на «Ниссане» устроила ДТП

Авария произошла на Виадуке
Накануне, 16 июля около 11 часов на улице Смолина, в районе остановки «Виадук» в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП.
Женщина за рулём «Ниссан Дуэта» при перестроении совершила столкновение с «Тойотой Харриер». Оба водителя не пострадали.
Однако ДТП вызвало пробку на оживлённом участке дороге. Столкнувшиеся автомобили на некоторое время перекрыли проезжую часть в направлении центра города.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии сбили двух мотоциклистов и одного пьяного велосипедиста
. А 14 июля водитель «Хонды» сбил на улице Жердева сразу двух девушек
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Авария произошла на Виадуке
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