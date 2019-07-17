17 Июля

16 Июля

Популярное

В центре Улан-Удэ женщина на «Ниссане» устроила ДТП

В центре Улан-Удэ женщина на «Ниссане» устроила ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на Виадуке

Накануне, 16 июля около 11 часов на улице Смолина, в районе остановки «Виадук» в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП.

Женщина за рулём «Ниссан Дуэта» при перестроении совершила столкновение с «Тойотой Харриер». Оба водителя не пострадали.



Однако ДТП вызвало пробку на оживлённом участке дороге. Столкнувшиеся автомобили на некоторое время перекрыли проезжую часть в направлении центра города.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии сбили двух мотоциклистов и одного пьяного велосипедиста. А 14 июля водитель «Хонды» сбил на улице Жердева сразу двух девушек.


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На берегу Байкала в Бурятии нашли тело женщины
На берегу Байкала в Бурятии нашли тело женщины
Происшествия, 16.07.2019
Тело обнаружили в популярной у туристов местности
В Бурятии клещи покусали 2,7 тысячи человек
В Бурятии клещи покусали 2,7 тысячи человек
Происшествия, 16.07.2019
Больше всего укусов клещей зарегистрировано в Кабанском районе  
У коррупционеров в России за год изъяли более 2 миллиардов
У коррупционеров в России за год изъяли более 2 миллиардов
Происшествия, 16.07.2019
Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
В нацпарке Бурятии поймали мужчину с сетями
В нацпарке Бурятии поймали мужчину с сетями
Происшествия, 16.07.2019
В Тункинском нацпарке оперативная группа задержала жителя села Кырен Тункинского района
В Санкт-Петербурге нашли труп 19-летней девушки из Бурятии
В Санкт-Петербурге нашли труп 19-летней девушки из Бурятии
Происшествия, 16.07.2019
Из рюкзака умершей девушки из Бурятии торчали шприцы
В агентстве лесного хозяйства Бурятии проводят обыски
В агентстве лесного хозяйства Бурятии проводят обыски
Происшествия, 16.07.2019
Сегодня в республиканское агентство лесного хозяйства нагрянули оперативники
50-летняя туристка из Германии три дня прожила в норе без припасов в Забайкалье
50-летняя туристка из Германии три дня прожила в норе без припасов в Забайкалье
Происшествия, 16.07.2019
Лодка путешественницы из Германии перевернулась на горной реке, женщина осталась без всего
В Бурятии мужчина погиб в реке на глазах жены
В Бурятии мужчина погиб в реке на глазах жены
Происшествия, 16.07.2019
Тело погибшего нашли спустя три часа
Улан-удэнка украла у подруги сумку с документами и деньгами
Улан-удэнка украла у подруги сумку с документами и деньгами
Происшествия, 16.07.2019
Украденные деньги она пропила, мобильный продала на рынке  
Авиация перебрасывает людей на лесные пожары в Бурятии
Авиация перебрасывает людей на лесные пожары в Бурятии
Происшествия, 16.07.2019
На место действующих пожаров доставлено 15 пожарных-десантников, а также 500 кг груза
В Закаменске произошёл пожар
В Закаменске произошёл пожар
Происшествия, 16.07.2019
Причиной пожара стал перекал печи
В Иркутске сбили 17-летнюю велосипедистку
В Иркутске сбили 17-летнюю велосипедистку
Происшествия, 16.07.2019
Её родителей могут наказать за нарушение «комендантского часа»
В Сотниково сгорела крыша дома
В Сотниково сгорела крыша дома
Происшествия, 16.07.2019
Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^