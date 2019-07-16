16 Июля

Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ

15 Июля

Популярное

В Бурятии сбили двух мотоциклистов и велосипедиста

В Бурятии сбили двух мотоциклистов и велосипедиста
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Сбитый велосипедист ехал по дороге пьяным

14 и 15 июля в Бурятии произошло сразу два ДТП с мотоциклистами, а также один наезд на велосипедиста.

В воскресенье около 10 часов вечера на улице Крылова в Улан-Удэ под колёса попал 42-летний мужчина на велосипеде.

- 39-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» районе дома № 3а на улице Крылова совершила наезд на велосипедиста, который ехал во встречном направлении и повернул налево, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в БСМП.

- Велосипедист находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - уточняют в Госавтоинспекции.



Накануне вечером в Северобайкальске 71-летний водитель «Тойоты Королла Филдер», выезжая со второстепенной дороги с АЗС, не предоставила преимущества в движении и врезалась в мотоцикл «Ямаха». Им управлял 31-летний мужчина.

- В результате ДТП мотоциклист с закрытым переломом правого бедра госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель мотоцикла не имел права управления транспортным средством данного вида, - уточняют в УГИБДД по Бурятии.



Ещё одна авария произошла накануне в 22.50 часов на улице Бабушкина в Улан-Удэ.

44-летний водитель «Рено Сандеро» с логотипами такси при перестроении на крайнюю правую полосу движения совершил столкновение со следующим в попутном направлении мотоциклом «Сузуки» под управлением 27-летнего водителя.

Мотоциклист с травмами госпитализирован в БСМП.

- Стоит отметить, что водитель мотоцикла лишён права управления ТС в 2018 года, а транспортное средство не зарегистрировано в установленном законом порядке, - уточнили в УГИБДД.



Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июля на улице Жердева водитель «Хонды» сбил сразу двух девушек.

ДТП мотоциклисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за грозы произошло массовое отключение света
В Улан-Удэ из-за грозы произошло массовое отключение света
Происшествия, 16.07.2019
Улан-удэнцы сообщают о попадании молнии в ЛЭП  
В Бурятии сбили двух мотоциклистов и велосипедиста
В Бурятии сбили двух мотоциклистов и велосипедиста
Происшествия, 16.07.2019
Сбитый велосипедист ехал по дороге пьяным
В Улан-Удэ «Хонда» сбила двух девушек
В Улан-Удэ «Хонда» сбила двух девушек
Происшествия, 16.07.2019
Пострадавшим девушкам 15 и 17 лет
В Бурятии сельчане незаконно соорудили дамбу на реке
В Бурятии сельчане незаконно соорудили дамбу на реке
Происшествия, 16.07.2019
Полиция возбудила уголовное дело из-за искусственной дамбы
Читинцы за убийство кирпичом пойдут под суд
Читинцы за убийство кирпичом пойдут под суд
Происшествия, 15.07.2019
Так закончилась ссора после распития спиртного
Госветнадзор ополчился на кижингинца за говядину
Госветнадзор ополчился на кижингинца за говядину
Происшествия, 15.07.2019
Ему вынесли постановление по делу об административном правонарушении
Двое братчан избили до смерти друга, бравшего вещи без спроса
Двое братчан избили до смерти друга, бравшего вещи без спроса
Происшествия, 15.07.2019
Трое мужчин занимались разбором ветхого жилья
На Байкале задержали мужчину, ловившего омуль
На Байкале задержали мужчину, ловившего омуль
Происшествия, 15.07.2019
Ущерб составил более 80 тысяч рублей
В Братске осудили «гашишную» ОПГ
В Братске осудили «гашишную» ОПГ
Происшествия, 15.07.2019
Все получили реальные сроки
В Бурятии парень застрелил 13-летнего троюродного брата
В Бурятии парень застрелил 13-летнего троюродного брата
Происшествия, 15.07.2019
Юноша заявил, что случайно выстрелил в подростка из найденного на улице пистолета
Читинец продал чужой телефон, чтобы уехать в Улан-Удэ
Читинец продал чужой телефон, чтобы уехать в Улан-Удэ
Происшествия, 15.07.2019
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Житель Бурятии едва не утонул, переплывая реку на спор
Житель Бурятии едва не утонул, переплывая реку на спор
Происшествия, 15.07.2019
Проплыв больше половины расстояния, мужчина выбился из сил
Лжесотрудник ГИБДД из Краснодара обманывал иркутских таксистов
Лжесотрудник ГИБДД из Краснодара обманывал иркутских таксистов
Происшествия, 15.07.2019
В Краснодаре полиция задержала подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. Жертвами стали иркутские таксисты

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^