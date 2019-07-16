В Бурятии сбили двух мотоциклистов и велосипедиста

- Велосипедист находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - уточняют в Госавтоинспекции.











- В результате ДТП мотоциклист с закрытым переломом правого бедра госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель мотоцикла не имел права управления транспортным средством данного вида, - уточняют в УГИБДД по Бурятии.









- Стоит отметить, что водитель мотоцикла лишён права управления ТС в 2018 года, а транспортное средство не зарегистрировано в установленном законом порядке, - уточнили в УГИБДД.







