В Бурятии сбили двух мотоциклистов и велосипедиста

14 и 15 июля в Бурятии произошло сразу два ДТП с мотоциклистами, а также один наезд на велосипедиста.
В воскресенье около 10 часов вечера на улице Крылова в Улан-Удэ под колёса попал 42-летний мужчина на велосипеде.
- 39-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» районе дома № 3а на улице Крылова совершила наезд на велосипедиста, который ехал во встречном направлении и повернул налево, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в БСМП.
- Велосипедист находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - уточняют в Госавтоинспекции.
Накануне вечером в Северобайкальске 71-летний водитель «Тойоты Королла Филдер», выезжая со второстепенной дороги с АЗС, не предоставила преимущества в движении и врезалась в мотоцикл «Ямаха». Им управлял 31-летний мужчина.
- В результате ДТП мотоциклист с закрытым переломом правого бедра госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель мотоцикла не имел права управления транспортным средством данного вида, - уточняют в УГИБДД по Бурятии.
Ещё одна авария произошла накануне в 22.50 часов на улице Бабушкина в Улан-Удэ.
44-летний водитель «Рено Сандеро» с логотипами такси при перестроении на крайнюю правую полосу движения совершил столкновение со следующим в попутном направлении мотоциклом «Сузуки» под управлением 27-летнего водителя.
Мотоциклист с травмами госпитализирован в БСМП.
- Стоит отметить, что водитель мотоцикла лишён права управления ТС в 2018 года, а транспортное средство не зарегистрировано в установленном законом порядке, - уточнили в УГИБДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июля на улице Жердева водитель «Хонды» сбил сразу двух девушек.