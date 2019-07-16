16 Июля

Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ

15 Июля

Популярное

В Улан-Удэ «Хонда» сбила двух девушек

В Улан-Удэ «Хонда» сбила двух девушек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшим девушкам 15 и 17 лет

14 июля около 10 часов вечера на улице Жердева, возле ТРЦ People's Park в Улан-Удэ сбили сразу двух девушек.

- 45-летний водитель «Хонды Инспаер», следуя по ул. Жердева в направлении ул. Калашникова, в районе дома № 104б вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешеходов 2002 и 2003 года рождения, - сообщает УГИББДД по Бурятии.

В результате ДТП 17-летняя девушка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение. 15-летняя девушка получила ушибы и после осмотра медиков была отпущена домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 14 июля в Иволгинском районе Бурятии погиб 28-летний пешеход.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за грозы произошло массовое отключение света
В Улан-Удэ из-за грозы произошло массовое отключение света
Происшествия, 16.07.2019
Улан-удэнцы сообщают о попадании молнии в ЛЭП  
В Бурятии сбили двух мотоциклистов и велосипедиста
В Бурятии сбили двух мотоциклистов и велосипедиста
Происшествия, 16.07.2019
Сбитый велосипедист ехал по дороге пьяным
В Улан-Удэ «Хонда» сбила двух девушек
В Улан-Удэ «Хонда» сбила двух девушек
Происшествия, 16.07.2019
Пострадавшим девушкам 15 и 17 лет
В Бурятии сельчане незаконно соорудили дамбу на реке
В Бурятии сельчане незаконно соорудили дамбу на реке
Происшествия, 16.07.2019
Полиция возбудила уголовное дело из-за искусственной дамбы
Читинцы за убийство кирпичом пойдут под суд
Читинцы за убийство кирпичом пойдут под суд
Происшествия, 15.07.2019
Так закончилась ссора после распития спиртного
Госветнадзор ополчился на кижингинца за говядину
Госветнадзор ополчился на кижингинца за говядину
Происшествия, 15.07.2019
Ему вынесли постановление по делу об административном правонарушении
Двое братчан избили до смерти друга, бравшего вещи без спроса
Двое братчан избили до смерти друга, бравшего вещи без спроса
Происшествия, 15.07.2019
Трое мужчин занимались разбором ветхого жилья
На Байкале задержали мужчину, ловившего омуль
На Байкале задержали мужчину, ловившего омуль
Происшествия, 15.07.2019
Ущерб составил более 80 тысяч рублей
В Братске осудили «гашишную» ОПГ
В Братске осудили «гашишную» ОПГ
Происшествия, 15.07.2019
Все получили реальные сроки
В Бурятии парень застрелил 13-летнего троюродного брата
В Бурятии парень застрелил 13-летнего троюродного брата
Происшествия, 15.07.2019
Юноша заявил, что случайно выстрелил в подростка из найденного на улице пистолета
Читинец продал чужой телефон, чтобы уехать в Улан-Удэ
Читинец продал чужой телефон, чтобы уехать в Улан-Удэ
Происшествия, 15.07.2019
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Житель Бурятии едва не утонул, переплывая реку на спор
Житель Бурятии едва не утонул, переплывая реку на спор
Происшествия, 15.07.2019
Проплыв больше половины расстояния, мужчина выбился из сил
Лжесотрудник ГИБДД из Краснодара обманывал иркутских таксистов
Лжесотрудник ГИБДД из Краснодара обманывал иркутских таксистов
Происшествия, 15.07.2019
В Краснодаре полиция задержала подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. Жертвами стали иркутские таксисты

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^