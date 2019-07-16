Пострадавшим девушкам 15 и 17 лет
14 июля около 10 часов вечера на улице Жердева, возле ТРЦ People's Park в Улан-Удэ сбили сразу двух девушек.
- 45-летний водитель «Хонды Инспаер», следуя по ул. Жердева в направлении ул. Калашникова, в районе дома № 104б вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешеходов 2002 и 2003 года рождения, - сообщает УГИББДД по Бурятии.
В результате ДТП 17-летняя девушка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение. 15-летняя девушка получила ушибы и после осмотра медиков была отпущена домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 14 июля в Иволгинском районе Бурятии погиб 28-летний пешеход.
В Улан-Удэ «Хонда» сбила двух девушек
Происшествия, Фото:
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