В Иркутской области задержали целю группу нелегальных дровосеков

Мужчины спилили 280 кубометров леса



В Ангарском городском округе полицейские задержали группу лесорубов, подозреваемых в незаконной добыче древесины в особо крупном размере.



В ходе рейда правоохранители застигли на месте незаконной рубки шестерых мужчин, которые рубили лес в нескольких километрах от села Савватеевка. Мужчины в возрасте от 30 до 38 лет – уроженцы Черемховского и Усольского районов заготовили и подготовили к транспортировке около 280 кубометров сосны. По предварительной оценке, их действиями лесному фонду нанесён ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей.



На месте происшествия было изъято несколько единиц тяжёлой автомобильной техники, жилые вагончики и бензопилы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере», максимальная санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а также крупные денежные штрафы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

