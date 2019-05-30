Мужчины спилили 280 кубометров леса
В Ангарском городском округе полицейские задержали группу лесорубов, подозреваемых в незаконной добыче древесины в особо крупном размере.
В ходе рейда правоохранители застигли на месте незаконной рубки шестерых мужчин, которые рубили лес в нескольких километрах от села Савватеевка. Мужчины в возрасте от 30 до 38 лет – уроженцы Черемховского и Усольского районов заготовили и подготовили к транспортировке около 280 кубометров сосны. По предварительной оценке, их действиями лесному фонду нанесён ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей.
На месте происшествия было изъято несколько единиц тяжёлой автомобильной техники, жилые вагончики и бензопилы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере», максимальная санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а также крупные денежные штрафы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области задержали целю группу нелегальных дровосеков
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Житель Иркутской области сделал почти 500 закладок с наркотиками
Он регулярно выпивал с ворами и оставлял их одних в квартире
Она дождалась, когда хозяйка квартиры уснёт
Убийство произошло из-за простой обиды
ЧП произошло возле Дома торговли
Мужчину оштрафовали
Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет
Огнём повреждён лес на территории 18 га
На оглашение приговора мужчина не явился
Всего за сутки в Бурятии произошло 24 пожара
Обвиняемый скончался незадолго до суда
Любителей прогулок призывают к бдительности и осторожности
Пожар произошёл в Иволгинске
Пожар произошёл в посёлке Новоильинск Заиграевского района
Из кассы они забрали 144 тысячи