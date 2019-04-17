Завершилась операция «Контрафакт»
В Забайкальском крае сотрудники органов внутренних дел изъяли с рынков и магазинов свыше тысячи единиц одежды и обуви, продуктов, моторных масел и запасных частей с незаконным использованием чужого товарного знака.
Кроме того, на территории одной из оптовых баз в Чите полицейские выявили продажу табачной продукции с признаками подделки. В результате изъято больше 12 тысяч пачек сигарет различных марок.
Всего в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» полицейские выявили 86 административных нарушений в сфере торговли, а также 18 нарушений, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний.
Образцы каждой изъятой товара направлены на специальные исследования, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье изъяли 12 тысяч пачек контрафактных сигарет
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