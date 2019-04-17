В Забайкалье изъяли 12 тысяч пачек контрафактных сигарет

Завершилась операция «Контрафакт»



В Забайкальском крае сотрудники органов внутренних дел изъяли с рынков и магазинов свыше тысячи единиц одежды и обуви, продуктов, моторных масел и запасных частей с незаконным использованием чужого товарного знака.



Кроме того, на территории одной из оптовых баз в Чите полицейские выявили продажу табачной продукции с признаками подделки. В результате изъято больше 12 тысяч пачек сигарет различных марок.



Всего в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» полицейские выявили 86 административных нарушений в сфере торговли, а также 18 нарушений, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний.



Образцы каждой изъятой товара направлены на специальные исследования, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

