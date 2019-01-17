В Улан-Удэ полицейский спас пенсионерку от грабителя

Злоумышленник пытался отобрать у неё сумку на остановке
Поздно вечером 8 января оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД по Бурятии предотвратил грабёж в Октябрьском районе Улан-Удэ.
Возвращаясь домой от родителей на такси, полицейский заметил, как на остановке дерутся мужчина и женщина. Водитель и пассажиры предположили, что конфликт – не более, чем выяснение отношений семейной парой. Однако, оперативник, внимательно всмотревшись в происходящее, увидел, что неизвестный пытается вырвать сумку из рук гражданки.
- Правоохранитель потребовал от таксиста немедленно остановиться и поспешил на помощь. Используя боевые приёмы борьбы, он пресёк противоправные действия, а после, удерживая злоумышленника, вызвал наряд полиции, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Позже дознавателем установлено, что 60-летняя потерпевшая приехала в Улан-Удэ из села Кижинга. В момент нападения грабителя она ждала автобус.
Благодаря вовремя оказавшемуся на месте происшествия полицейскому ей удалось сохранить паспорт, сотовый телефон и банковскую карту с деньгами.
В момент преступления 45-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие.
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Происшествия, Фото:
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