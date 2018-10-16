Самолёт «Иркутск-Токио» совершил экстренную посадку

У воздушного судна в небе не убралась передняя стойка шасси
Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с самолётом А320.
По предварительным данным, 14 октября в 13 часов 20 минут самолёт А320 вылетел из аэропорта города Иркутска в Токио. При наборе высоты у воздушного судна не убралась передняя стойка шасси. Экипаж принимает решение вернуться в аэропорт вылета.
- Самолёт успешно приземлился. Никто из находившихся на его борту не пострадал. Пассажиры вылетели к месту назначения резервным самолётом авиакомпании, - сообщают в пресс-службе Следкома.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия, Фото:
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