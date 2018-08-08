Иркутянин жестоко убил жену и маленького сына

Из-за ревности он нанёс ножом не менее 89 ударов
Ещё в марте этого года 26-летний таджикистанец вместе со своей супругой и 1,5-годовалым сыном посуточно сняли квартиру в Иркутске. Они собиралась отметить семейный праздник.
В результате внезапно возникшей ревности мужчина схватил нож и нанёс не менее 20 ударов сначала ребёнку, которого мать держала на руках, и не менее 69 ударов - матери малыша. От полученных ножевых ранений мать и ребёнок скончались на месте.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Судебное заседание по данному делу состоится 15 августа, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
Из-за ревности он нанёс ножом не менее 89 ударов
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