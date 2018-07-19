В Улан-Удэ автовору дали 7 лет колонии

Также у него дома обнаружили боеприпасы, оружие и гранату



Суд признал виновным 41-летнего улан-удэнца в четырёх кражах в крупном и особо крупном размерах, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.



В суде установлено, что с июля по декабрь 2016 года мужчина вместе с друзьями украл 4 автомобиля «УАЗ» с находившимся в них имуществом. Сумам ущерба составила около 2,5 млн рублей.



Кроме того, в ходе обыска в доме обвиняемого были обнаружены пистолет, патроны и ручная осколочная граната, которые он хранил незаконно.



Суд приговорил его к семи годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

