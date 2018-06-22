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В Бурятии наркоман избил женщину

Происшествия, 
Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы

Житель Кабанского района попал в отдел полиции по факту нанесения побоев женщине.

В ходе осмотра у него был обнаружен свёрток со смесью табака и вещества тёмного цвета с характерным запахом ацетона.

- Как пояснил сам задержанный, смесь является наркотическим средством. Результаты проведённой экспертизы данный факт подтвердили, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.

Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, изготовлении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Ему грозит до трёх лет колонии.

Санкция статьи 228 части 1 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
побои наркотики
 
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