В Бурятии наркоман избил женщину

Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы
Житель Кабанского района попал в отдел полиции по факту нанесения побоев женщине.
В ходе осмотра у него был обнаружен свёрток со смесью табака и вещества тёмного цвета с характерным запахом ацетона.
- Как пояснил сам задержанный, смесь является наркотическим средством. Результаты проведённой экспертизы данный факт подтвердили, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.
Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, изготовлении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Ему грозит до трёх лет колонии.
Санкция статьи 228 части 1 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
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