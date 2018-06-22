В Бурятии наркоман избил женщину

Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы



Житель Кабанского района попал в отдел полиции по факту нанесения побоев женщине.



В ходе осмотра у него был обнаружен свёрток со смесью табака и вещества тёмного цвета с характерным запахом ацетона.



- Как пояснил сам задержанный, смесь является наркотическим средством. Результаты проведённой экспертизы данный факт подтвердили, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.



Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, изготовлении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Ему грозит до трёх лет колонии.



Санкция статьи 228 части 1 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

