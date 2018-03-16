Мужчина, убивший двух человек, сидит с 2003 года
Верховный суд Бурятии отменил постановление Октябрьского районного суда. Районный суд удовлетворил ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении убийцы. Он был осуждён в 2003 году к 22 годам колонии строго режима за убийство двух и более лиц в составе организованной группы и сбыт имущества, добытого преступным путём.
Суд апелляционной инстанции установил, что суд первой инстанции, не в полной мере оценил то обстоятельство, что за весь период отбывания наказания поведение осуждённого было нестабильным.
- Как видно из материалов дела, кроме поощрений, осуждённый имел и 6 взысканий, дважды водворялся в штрафной изолятор. Из представленных материалов следует, что он отбыл более двух третей назначенного наказания. Неотбытый срок на день рассмотрения ходатайства в суде апелляционной инстанции составляет более 6 лет, - сообщает пресс-служба суда.
Суд согласился с прокурором, что отбытие двух третей срока наказания за совершение особо тяжкого преступления не является безусловным основанием для условно-досрочного освобождения.
Таким образом, выйти досрочно убийце не удалось.
В Бурятии не дали выйти досрочно убийце, получившему 22 года
Происшествия, Фото:
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