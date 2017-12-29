В Бурятии горел пристрой и времянка

Пожары произошли в Муйском и Северобайкальском районах



Накануне вечером в Муйском районе на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Таксимо, по улице Советская из пристроя идёт дым. В результате пожара обгорели стены пристроя. На ликвидацию пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.



В тот же день, но в обеденное время спасателям сообщили, в Северобайкальском районе в городе Северобайкальск горит крыша времянки. В результате пожара огнём повреждена времянка. Пожар потушили за 35 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

