Правительство России займётся изменением границ Тункинского нацпарка

Детально вопрос обсудят на совещании под председательством вице-премьера Алексея Гордеева
На рабочей встрече зампреда правительства России Алексея Гордеева с главой Бурятии Алексеем Цыденовым было принято решение обсудить проблему исключения населённых пунктов из состава нацпарка «Тункинский» в Бурятии.
Совещание по этому вопросу вице-премьер проведёт в конце января с участием профильных ведомств и главы региона, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Алексей Цыденов рассказал о том, что эта проблема поднимается не в первый раз, от ситуации страдают как сами жители Тункинского района, так и хозяйствующие субъекты. В 1991 году в состав национального парка включили без исключения весь Тункинский район. Населённые пункты, которым по 300 лет и более, и проживает более 20 тысяч человек, также попали в состав национального парка.
- На сегодняшний день законодательством установлено жёсткое регулирование деятельности на территории нацпарка, в связи с чем там фактически ничего нельзя делать, - поясняет глава республики.
В нынешней ситуации жители населённых пунктов не могут зарегистрировать право собственности на свои земельные участки, льготные категории граждан также не могут получить участки в собственность. Кроме того, отсутствует возможность оформить право собственности на земельные участки под социальными объектами – детскими садами и школами. Таким образом, порядка 50 учреждений дошкольного и среднего образования подлежат сносу.
Алексей Гордеев поддержал просьбу главы республики об исключении населённых пунктов Тункинского района и земель сельскохозяйственного назначения общей площадью более 100 тысяч га из состава Тункинского нацпарка. Проблема будет детально рассмотрена на совещании у вице-премьера 27 января.
Для решения вопроса правительство Бурятии подготовило проект постановления правительства России, предполагающее внесение изменений в действующее федеральное законодательство. В соответствии с проектом постановления, жители Тункинского района смогут оформить законное право собственности на свои земельные участки, будут решены проблемы хозяйствующих субъектов, а также в состав нацпарка будут включены новые территории, которые также нуждаются в особом режиме охраны, но не имеют статуса заповедника, включая территории заказника «Снежинского» регионального значения площадью около 240 тысяч га.
Правительство России займётся изменением границ Тункинского нацпарка
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