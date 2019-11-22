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Минсоцзащиты Бурятии требовало лишние документы у нуждающихся в жилье

Минсоцзащиты Бурятии требовало лишние документы у нуждающихся в жилье
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
По требованию прокуратуры принят нормативный правовой акт

Прокуратура Бурятии провела антикоррупционную экспертизу административного регламента министерства социальной защиты населения республики о государственной услуге по предоставлению ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями.

- Выявлено, что документом не определялись сроки предоставления государственной услуги, особенности её предоставления в электронной форме, исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги или указание на их отсутствие, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Кроме того, правовым актом предусматривалось условие об истребовании излишних документов у заявителей.

В нарушение закона «О ветеранах» регламентом при определении категорий лиц для единовременных денежных выплат или субсидий не были учтены члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Министру социальной защиты населения республики направила требование об изменении правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.

После прокурорского вмешательства утверждён новый административный регламент по предоставлению государственной услуги по предоставлению ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с федеральными законами.


прокуратура социальная защита населения
 
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