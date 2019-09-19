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Нового министра по инвестициям назвали «бурятской Маргарет Тэтчер»

Нового министра по инвестициям назвали «бурятской Маргарет Тэтчер»
Власть, 
Стал известен полный карьерный путь нового министра по инвестициям Бурятии Дарьи Архинчеевой

В соцсетях вчера наблюдался всплеск интереса к Дарье Архинчеевой, занявшей кресло министра по инвестициям Бурятии. Она трудится в этой должности уже две недели, сообщила сама Архинчеева на телеканале АТВ. Почему назначение прошло столь незаметно? Сама министр объяснила это занятостью на Восточном экономическом форуме и тем, что всё внимание было приковано к этому событию.

В свете назначение любопытен пост руководителя студии «Ундэр» Владимира Ширапова, который он сделал ещё два года назад, в 2017-м. В этом посте пользователям из Бурятии посетовали обратить внимание на Дарью Архинчееву.

«Не зря об этой молодой, красивой, сверхдисциплинированной девушке говорят, что она бурятская Матвиенко или бурятская Маргарет Тэтчер. За этим стоит признание её организаторских и деловых качеств. Это подчеркивание мощных лидерских качеств уроженки Улан-Удэ, живущей сегодня в Москве. #валитьневыход и многие другие проекты, ориентированные на прорыв Бурятии в новое ментальное, культурное и экономическое пространство. За этими проектами стоит эта девушка Дарья Архинчеева. Её характеризует постоянное стремление к повышению как своего личного уровня знаний. Так и созданию площадок для общения и роста для всех, кто заинтересован в положительных изменениях. Можно сказать, что Дарья Архинчеева незаметно подготовила всех нас к форсайт-формату. Кого вы видите в ней? Я вижу одного из «локомотивов» Бурятии. Мы услышим о Дарье Архинчеевой от поколения, рисующего завтрашний день Бурятии», - писал в 2017 году Владимир Ширапов.

В связи с назначением Архинчеевой на пост министра была озвучена её полная биография.

Дарья Архинчеева родилась в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии.

Образование:

● Окончила лингвистическую гимназию №3 в Улан-Удэ с серебряной медалью.
● С отличием закончила бакалавриат экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова по направлению «Менеджмент».
● Имеет степень магистра права по специальности «Уголовный процесс и криминалистика» Байкальского Государственного Университета, г.Иркутск
● Прошла обучение в Школе Менеджмента Royal Holloway University of London, г.Лондон
● В 2012-2015 годы проходила обучение в ресурсном центре подготовки кадров для алмазной индустрии РФ в г.Москва по направлению «Технолог».
● В 2019 году получила степень магистра делового администрирования (MBA) в Колледже наследного принца Мухаммеда Бин Салмана по программе ведущего американского колледжа в области предпринимательства Babson College

Профессиональный путь:

● Профессиональную карьеру инвестиционного банкира начала в г.Лондон. Занималась размещением организацией публичного размещения акций, сделками M&A и организацией долгового финансирования в Bank of America Merrill Lynch по секторам добывающая промышленность, металлургия, недвижимость, телеком
● Позже работала над сделками финансирования операций с недвижимостью и организацией синдицированного финансирования в департаменте корпоративных финансов французского банка Societe Generale.
● Занимала должность со-руководителя банковской практики британской компании Five Ten Group.
● В 2012-2018 годы в Nurba Diamonds являлась исполнительным директором по стратегии и финансам и отвечала за разработку концепции и реализацию запуска алмазной биржи на Дальнем Востоке на направление «инвестиции в бриллианты». С 2017 года Евразийский Алмазный Центр успешно функционирует в свободном порте Владивосток.

Замужем, воспитывает дочь.
министр по инвестициям
 
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