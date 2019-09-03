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Скончался экс-руководитель аппарата администрации Улан-Удэ

Скончался экс-руководитель аппарата администрации Улан-Удэ
Власть, 
Владимир Еманаков умер после продолжительной болезни

Скончался бывший руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Владимир Еманаков. Как сообщает телеграм-канал «Улан-Удэ. Life», Еманакова не стало после продолжительной болезни.

Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Еманаков покинул пост руководителя администрации Улан-Удэ в связи с выходом на пенсию в 2016 году. На этой должности он проработал 8 лет. До назначения на данную должность трудился руководителем администрации Советского района.

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