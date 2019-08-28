В Курумканском районе Бурятии отобрали двух кандидатов на пост главы

Состоялся второй этап конкурса на должность главы Курумканского района
Во вторник, 27 августа, в Курумканском районе состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы района.
Были рассмотрены три претендента: действующий глава муниципалитета Владислав Сультимов, заместитель руководителя районной администрации Владислав Сансанов и замдиректора ИП Шагдарова И.В. Жаргал Элбэнов.
По итогам конкурса были отобраны два первых кандидата. Их представят на рассмотрение районного совета депутатов. Это произойдёт в середине сентября после того, как в единый день голосования, 8 сентября, будет определён новый состав райсовета.
Напомним, в апреле 2018 года в Бурятии были внесены изменения в выборное законодательство. Назначение глав муниципальных образований теперь возможно по одному из путей – как прежде, в результате прямых выборов, или по новой форме – через конкурсную комиссию. Решение об изменении или сохранении процедуры выборов главы принимают сами муниципалитеты, а именно депутаты райсоветов.
На данный момент на конкурсную систему перешли Заиграевский, Муйский, Северо-Байкальский, Хоринский, Тарбагатайский, Баунтовский, Баргузинский и Курумканский районы
Половина конкурсной комиссии определяется решением главы Бурятии, вторая – решением райсовета.
В Курумканском районе со стороны правительства республики в её состав вошли первый замминистра имущественных и земельных отношений Бурятии Марина Коротич, заместитель председателя комитета территориального развития Леонид Мотошкин, заместитель министра транспорта Сергей Белоколодов, заместитель министра экономики Елена Тыжинова и заместитель министра образования Валерий Поздняков.
От района были выбраны представители администрации района (юрист Байгалма Аюшиева, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних Людмила Баторова, член Общественного совета Баир Гомбоев, главный специалист сектора муниципального архива Евгения Юндунова) и пенсионер Александр Будунов.
В Курумканском районе Бурятии отобрали двух кандидатов на пост главы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии назначен новый начальник управления минюста
Этот процесс начался для 550 домовладельцев Таёжного и 106-го квартала
Вся поступающая информация будет рассматриваться руководством ведомства
В Чите побывали главы Минкомсвязи и Минздрава РФ
Здесь продолжаются работы по замене теплотрассы
«Средств не хватает сейчас – горим много в этом году», - отметил глава Бурятии
Все пять участков расположены в Прибайкальском районе
Ход строительных работ проверили в Поселье и Нижнем Саянтуе
Алексей Цыденов заверил, что будет участвовать в следующих выборах главы Бурятии
В местах рекреации наиболее часто встречаемый отход – пластик
Его возглавил уполномоченный по правам человека
Пользователи Сети дискутируют на тему появления Алексея Цыденова на рынке
Глава Джидинского района, по оценке главы Бурятии, «слабо ведёт нацпроекты»
Государству вернули 36 гектаров незаконно сдаваемых в аренду земель
Алексей Цыденов открыл голом новую спортплощадку