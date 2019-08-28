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В Курумканском районе Бурятии отобрали двух кандидатов на пост главы

В Курумканском районе Бурятии отобрали двух кандидатов на пост главы
Власть, 
Состоялся второй этап конкурса на должность главы Курумканского района

Во вторник, 27 августа, в Курумканском районе состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы района.

Были рассмотрены три претендента: действующий глава муниципалитета Владислав Сультимов, заместитель руководителя районной администрации Владислав Сансанов и замдиректора ИП Шагдарова И.В. Жаргал Элбэнов.

По итогам конкурса были отобраны два первых кандидата. Их представят на рассмотрение районного совета депутатов. Это произойдёт в середине сентября после того, как в единый день голосования, 8 сентября, будет определён новый состав райсовета.

Напомним, в апреле 2018 года в Бурятии были внесены изменения в выборное законодательство. Назначение глав муниципальных образований теперь возможно по одному из путей – как прежде, в результате прямых выборов, или по новой форме – через конкурсную комиссию. Решение об изменении или сохранении процедуры выборов главы принимают сами муниципалитеты, а именно депутаты райсоветов.

На данный момент на конкурсную систему перешли Заиграевский, Муйский, Северо-Байкальский, Хоринский, Тарбагатайский, Баунтовский, Баргузинский и Курумканский районы

Половина конкурсной комиссии определяется решением главы Бурятии, вторая – решением райсовета.

В Курумканском районе со стороны правительства республики в её состав вошли первый замминистра имущественных и земельных отношений Бурятии Марина Коротич, заместитель председателя комитета территориального развития Леонид Мотошкин, заместитель министра транспорта Сергей Белоколодов, заместитель министра экономики Елена Тыжинова и заместитель министра образования Валерий Поздняков.

От района были выбраны представители администрации района (юрист Байгалма Аюшиева, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних Людмила Баторова, член Общественного совета Баир Гомбоев, главный специалист сектора муниципального архива Евгения Юндунова) и пенсионер Александр Будунов.

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