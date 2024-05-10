В Улан-Удэ на день усилят работу автобусного маршрута №37

В Улан-Удэ в связи с проведением 11 мая в этнографическом музее народов Забайкалья фестиваля «Музыка моего города» (Возрастное ограничение: 6+) будет усилена работа муниципального маршрута №37. На линии будут работать 4 автобуса большого класса.МУП «Городские маршруты» 11 мая с 12:00 перенесут конечную остановку маршрута №37 на этнографический музей. В связи с этим, только на один день изменится расписание движения муниципального маршрута №37 на следующее:Начиная с 12:00, будет усилена и работа частного перевозчика по данному маршруту.