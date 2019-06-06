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Ушёл из жизни легенда бурятской журналистики Виктор Измайлов

Ушёл из жизни легенда бурятской журналистики Виктор Измайлов
Общество, 
Легендарный телевизионный журналист скончался на 81-м году жизни

В Бурятии сегодня скончался легендарный журналист Виктор Вавилович Измайлов. Ему было 80 лет.

Его ещё при жизни называли «символом бурятского телевидения». Был наставником нескольких поколений бурятских тележурналистов. Многие жители Бурятии до сих пор помнят телевизионные сюжеты Виктора Вавиловича. Он провёл множество телемарафонов, совершал сложнейшие экспедиции, итогом которых, например, стала уникальная панорама строительства БАМ.

- Сегодня ушёл из жизни земной Виктор Вавилович Измайлов. Журналист от Бога, автор и ведущий программ Бурятской студии телевидения. Ветеран студии. Он создал телевизионный клуб «Хамар-Дабан», который объединил всех туристов Бурятии и не только, он основатель первого республиканского, комсомольского поискового отряда по поиску погибших авиаторов, первых исследователей Байкала-Амурской магистрали. Сам с блокнотом, кинокамерой и микрофоном, под рюкзаком, в полинявшей от дождей штормовочке прошёл маршруты, причём сложные маршруты в Хамар-Дабане, Восточном Саяне, в хребтах Южномуйском и Северомуйском, с такими же романтиками, как и он сам. Предметно рассказывал с экрана своим телезрителям о пройденных километрах, об уникальной нашей природе, о людях, достойнейших, простых, работящих людях Бурятии. Учитель, наставник, журналист, путешественник, поисковик, БАМовец, - написал на своей странице в Facebook Владимир Жаров, журналист ГТРК «Бурятия».

Виктор Измайлов родился 16 апреля 1939 года в Улан-Удэ. В 1966 году окончил Бурятский государственный педагогический институт; в 1957-1965 гг. - рабочий завода (Улан-Удэ), воспитатель-завуч детского дома (Псковская область), учитель средней школы (Латвийская ССР).

С 1965 по 1997 годы - корреспондент радио, редактор, старший редактор, главный редактор, директор, заместитель председателя Гостелерадио Бурятской АССР (ныне - Республика Бурятия).

С 1998 года по 2002 год - депутат, заместитель председателя Народного Хурала Бурятии.

Также он являлся членом комиссии по вопросам помилования на территории республики.

Виктор Измайолов - автор ряда публицистических фильмов, а также книги «Ушедшим в бессмертие»; заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный работник культуры Республики Бурятия; лауреат премии комсомола Бурятии, премии имени Ярослава Гашека; кавалер ордена Дружбы. Он награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения В.И.Ленина», «За участие в строительстве БАМа», медалью «Найрамдал» (МНР).

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