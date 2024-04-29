Сельчане в Бурятии боятся пожара на кладбище

Люди призвали защитить его от огня
В еравнинском посёлке Ширинга бьют тревогу из-за отсутствия нормальной противопожарной полосы на кладбище. По мнению местных жителей, та, что есть, не соответствует необходимым требованиям. Люди попросили оборудовать новую.
- Несколько лет назад на кладбище всё сгорело. Если будет пожар, опять сгорит, – заявили они в группе «Еравна-инфо.24/7». – Кто за это будет отвечать?
Кроме того, на кладбище призвали установить контейнеры для мусора. Глава сельского поселения «Ширингинское» Санжидма Хабаева сообщила, что опашку на территории делают каждый год. В этот раз она будет в начале мая. Баки для отходов там тоже установят – расходы на их покупку уже заложили в смету.
Людям приходится ездить на такси из-за отсутствия автобусов
За них возьмутся только после масштабного обновления центра города
Специалисты призвали всех мыть руки и тщательно готовить еду
Люди призвали защитить его от огня
Псы оккупировали территорию около спортшколы
А рядом с ними установили скамейки и урны
К его разрушению привела эрозия почвы
В некоторых районах при этом пообещали +25 градусов
Их назвали «главной катастрофой всех рек и озёр»
Она исполнила в шоу «Звезда» «Колыбельную» Гагариной на родном языке
Она продлится всего два дня
Стало известно, где «сосредоточилось» большинство жителей республики
Премьера «Коралловых бус» состоится осенью
Бурятские спортсмены взяли на нём три медали
Он целый год ждал своих людей