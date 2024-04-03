В Бурятии прошёл региональный чемпионат по профессиональному мастерству

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Победителями стали 143 учащихся



В Бурятии определены победители регионального этапа всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Чемпионат проходил с 20 по 29 марта в Улан-Удэ, Гусиноозёрске, посёлках городского типа Селенгинск и Новоильинск на базе 20 профессиональных образовательных организаций.



Конкурсантами являлись две категории обучающихся в образовательных учреждениях. В основной участвовали студенты программ среднего профессионального образования. Среди юниоров соревновались школьники, достигшие возраста 14 лет.



В соревнованиях приняли участие 212 студентов и 51 школьник из 53 учебных заведений региона. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 143 человека стали победителями по 43 компетенциям. Список призёров можно найти на сайте министерства образования РБ.



Победителям вручили медали, дипломы, сертификаты. По итогам проведения чемпионат 143 конкурсанта получили предложение о стажировке на предприятиях-партнёрах регионального этапа чемпионатного движения.



- В Республике Бурятия региональный этап чемпионата проходил при поддержке 89 организаций - партнёров, которые предоставили победителям и призёрам регионального этапа возможность пройти стажировку на базе предприятий (организаций) или получить предложение о трудоустройстве. Подтверждение возможности о предоставлении вакансии/стажировки по профильному направлению для призёров регионального этапа является ключевым требованием к региону для проведения чемпионата, - отметили в министерстве образования региона.



Финал по наиболее востребованным компетенциям состоится в рамках чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в ноябре этого года в Санкт-Петербурге.



