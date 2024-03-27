В Джидинском районе Бурятии капитально отремонтируют мост

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Будут заменены повреждённые элементы моста и укреплена его конструкция



В Бурятии капитальный ремонт моста через реку Гэгэтуй начнут с приходом тепла. Он расположен неподалёку от сельского поселения «Булыкское» на 119 км региональной дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией.



- После ремонта мост будет отвечать всем современным требованиям, справится с постоянно растущими транспортными нагрузками и обеспечит безопасное и бесперебойное движение транспорта, - заявили в пресс-службе министерства транспорта РБ.



Железобетонный четырёхпролётный мост через реку Гэгэтуй построили в 1977 году. Протяжённость моста составляет 24 метра. Автомобильная дорога, на которой он расположен, соединяет Джидинский и Закаменский районы с центральной частью республики и ведёт в соседнюю Монголию. Сегодня мост уже не отвечает нормативам, увеличилась и транспортная нагрузка.



В ходе капитального ремонта строители заменят повреждённые элементы моста, укрепят существующие конструкции. Старое мостовое полотно демонтируют и устроят новое. Приступить к работам планируется в июне.



Новый мост введут в эксплуатацию до конца 2025 года.

