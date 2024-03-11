В райцентре Бурятии открылся новый ФСК

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В рамках открытия прошла матчевая встреча по самбо



10 марта в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии торжественно открыли новый физкультурно-спортивный комплекс.



- Спортивный комплекс предусмотрен для проведения физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий, а также для проведения соревнований различного уровня. В универсальном зале спортивного комплекса планируется проведение занятий по самбо, борьбе, боксу, баскетболу, волейболу, теннису, бадминтону, а также танцами, играми в шахматы и шашки, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Открытие комплекса собрало именитых спортсменов, почётных гостей, заслуженных деятелей и ветеранов спорта. В рамках открытия прошла матчевая встреча по спортивному и профессиональному боевому самбо «Еравна – Бурятия». Команда Еравнинского района выиграла со счётом 7:5.



В честь открытия ФСК партнёры преподнесли воспитанникам местного ДЮСШ подарки.



