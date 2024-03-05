Бойцы Бурятии завоевали 5 медалей первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования проводились в Кабардино-Балкарии



Первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет прошло в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчик с 29 февраля по 4 марта. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 53 регионов России.



По итогам соревнований юные бойцы из Бурятии отобрались на первенство мира по универсальному бою. Среди юниоров и юниорок золото выиграли Екатерина Корнакова в разделе «классика» в весовой категории 62 кг, а также Баяр Шагжиев в «классике» в весовой категории свыше 95 кг. Также Баяр Шагжиев завоевал бронзовую медаль в разделе «лайт». Ещё одну бронзу получил Никита Игумнов в весовой категории 65 кг в разделе «лайт».



Среди юношей третье место занял Тамир Тарбаев в весовой категории 55 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

