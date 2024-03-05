Соревнования проводились в Кабардино-Балкарии
Первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет прошло в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчик с 29 февраля по 4 марта. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 53 регионов России.
По итогам соревнований юные бойцы из Бурятии отобрались на первенство мира по универсальному бою. Среди юниоров и юниорок золото выиграли Екатерина Корнакова в разделе «классика» в весовой категории 62 кг, а также Баяр Шагжиев в «классике» в весовой категории свыше 95 кг. Также Баяр Шагжиев завоевал бронзовую медаль в разделе «лайт». Ещё одну бронзу получил Никита Игумнов в весовой категории 65 кг в разделе «лайт».
Среди юношей третье место занял Тамир Тарбаев в весовой категории 55 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бойцы Бурятии завоевали 5 медалей первенства России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Объём инвестиций в проект составит около 10 миллионов рублей
Здесь появится памятник вертолёту и сквер
Спортсмен завоевал золото в самой тяжёлой весовой категории
Соревнования проводились в Кабардино-Балкарии
Он объединит 1,5 тысячи волонтёров Дальнего Востока
На её строительство потребуется два миллиона рублей
А ещё два автозимника так и не заработали
Они поведали о своих самых безрассудных поступках
Бато Монголович Эрдыниев демобилизовался в 1948 году
Её последствия устранили за несколько часов
За победу боролись пять команд
У неё начались судороги прямо в поезде
Их размер равен прожиточному минимуму
По всем обращениям начаты проверки
Телефоны пытались тайком пронести подследственные