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В пригороде Улан-Удэ на год раньше отремонтировали участок местной дороги

В пригороде Улан-Удэ на год раньше отремонтировали участок местной дороги
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Ввести в эксплуатацию участок должны были в сентябре следующего года

В Заиграевском районе Бурятии на год раньше ввели в эксплуатацию отремонтированный участок местной дороги. Речь идёт о подъезде к посёлку Онохой со стороны региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита.

По контракту ввести в эксплуатацию этот участок должны были в сентябре 2024 года. Однако благодаря тому, что подрядная организация с первых дней взяла хороший темп работы, дорогу ввели уже в этом году. Протяжённость отремонтированного участка составляет 1,6 км.

Не грунтовая, а асфальтированная дорога теперь ведёт к посёлку Онохой. Для местных жителей предусмотрели и тротуары, и освещение.

- С 80-х годов живу, не испытывали таких удобств как сейчас. Не имею машины, но я езжу на велосипеде, на работу, в детский сад. Перспективы очень хорошие и качественная дорога. Раньше дорога была песчаной, как ветер – песок везде, в дождь невозможно было проехать. Настолько сейчас стало проще и быстрее, - поделилась впечатлениями от новой дороги Наталья Аюрова, местная жительница.

Объём земляных работ составил более 6 000 куб. м, откосы укрепили габионами. Выполнили водоотвод с проезжей части в лотки и далее в дренажные сооружения. Для безопасности установили барьерное ограждение общей протяжённостью – 2,2 км, дорожные знаки, сигнальные флажки, нанесли дорожную разметку.

- В 2023 году в Заиграевском районе также планируется реализация нацпроекта. Дорожники приступят к ремонту подъездной дороги к селу Нижние Тальцы и дороги, ведущей к центру села. Работы проведут и на примыкающем к школе участке, - прокомментировал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге.

- По обновлённому участку теперь можно легко проехать в администрацию, школу, поликлинику, торговые центры и центр посёлка Онохой. Также это кратчайший удобный путь от автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита к автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск, - пояснили в МБУ «Инфраструктурный центр-служба заказчика».

Как напомнили в пресс-службе министерства транспорта РБ, в этом году в Заиграевском районе по нацпроекту выполнен ремонт дорог в селе Усть-Брянь, общей протяжённостью 1,7 км.

Бурятия Заиграевский район дорожный ремонт

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