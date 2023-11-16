Его работа вошла в число лучших проектов страны
Ученик из Закаменского района Бурятии занял третье место в XX всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Работа «Ратники Отечества села Холтосон» вошла в число 45 лучших проектов страны, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Недавно Владислав П., ученик 11-го класса Холтосонской школы Закаменского района, вместе с педагогом вернулся из образовательного центра «Сириус» в Сочи. Там он был торжественно награждён медной медалью и дипломом третьей степени за участие в конкурсе.
Владислав, под руководством учителя истории и обществознания Холтосонской школы Ольги Мардоленовой, второй год подряд работает над проектом «Ратники Отечества села Холтосон». Проект представляет собой постоянно пополняющийся сборник о жителях села, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в войне в Афганистане, а также в специальной военной операции.
- Было очень интересно и полезно побывать на таком масштабном мероприятии. Думаю, что Владислав вырос в своих глазах, посмотрел на свой проект под новым углом. Такая поездка - очень хорошая возможность для социализации ученика 11-го класса и большой стартап для будущих целей, - рассказала Ольга Мардоленова.
Школьник из Бурятии получил медаль всероссийского конкурса
Общество, Фото:
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